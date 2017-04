EA Play 2017: nuovi dettagli sull'evento

Tramite un articolo sul suo blog ufficiale, Electronic Arts ha svelato qualche dettaglio in più su EA Play 2017, dove verranno mostrati i più importanti titolo che il publisher ha in serbo per i mesi a venire.

Oltre a presentazioni, attività ed eventi, i partecipanti avranno l'occasione di provare i nuovi titoli. Il fine settimana di EA Play inizierà alle 22:00 - ora locale - di sabato 10 giugno con una nuova esperienza broadcast pensata per i giocatori che seguono l'evento da ogni parte del mondo. Il tutto sarà inoltre mostrato ad un pubblico live a Hollywood.

Al centro dell'Hollywood Palladium verrà allestita la EA Game Changers Creators Cave, con centinaia di creatori appartenenti alla community di EA. Questo spazio permetterà ai content creator di realizzare video anteprime, modificare il materiale ed effettuare trasmissioni in diretta.

Protagonista di EA Play sarà un Player Fanfest con più di 140 postazioni di gioco, musica live e molto altro ancora. I biglietti per l'evento sono gratuiti e saranno disponibili a partire dal 20 aprile.