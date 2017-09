EA: probabilmente FIFA 18 non sarà l'unico capitolo della serie per Switch

Intervistato da GameSpot USA, il producer diha rivelato che con ogni probabilità questo non sarà l'unico episodio della serie ad approdare sulla console Nintendo, sebbene al momento non ci siano piani per il futuro.

Andrei Lazarescu si dice fiducioso riguardo l'arrivo dei prossimi giochi della serie anche su Switch, anche se ci tiene a specificare che l'eventuale FIFA 19 Switch non sarà basato sul motore Frostbite, un engine decisamente poco adattabile alle specifiche della piattaforma Nintendo.

Lazarescu ribadisce come FIFA 18 per Switch presenti numerose modalità, tra cui Ultimate Team, nonostante l'assenza della seconda stagione de Il Viaggio, questa versione non sarà inferiore alle altre, almeno per quanto riguarda i contenuti. FIFA 18 è atteso per il 29 settembre su PC, Xbox One, PS4, PS4 Pro, Xbox One X, PS3, Xbox 360 e Nintendo Switch.