In occasione della conferenza chesta tenendo in queste ore per la Gamescom di Colonia, la compagnia ha mostrato sul palco un nuovo trailer in live action dedicato aed alla vetturache sarà disponibile nel gioco.

Potete trovare il filmato riportato in apertura, lasciandovi alla visione ricordiamo che Need for Speed Payback è attualmente in sviluppo per PS4, Xbox One e PC, e sarà disponibile a partire dal prossimo 7 novembre. In calce alla notizia abbiamo riportato alcuni screenshot della nuova vettura BMW M5.