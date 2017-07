EA: il rinvio di Red Dead Redemption 2 è una buona opportunità per tutti

Durante una recente conferenza con gli investitori, il CEO diBlake Jorgensen si è espresso sul rinvio di, definendolo una buona opportunità per tutti i publisher. Tutto questo senza dimenticare l'importanza rivestita dal giocoper l'industria.

Le considerazioni di Jorgensen si allineano a quelle manifestate da Ubisoft: l'assenza di Red Dead Redemption 2 tra i titoli in uscita nel 2017 offrirà una finestra di lancio più favorevole per tutti gli altri giochi in arrivo, dando ai publisher una buona opportunità per valorizzare la visibilità delle proprie produzioni. Il CEO di Electronic Arts, comunque, ha voluto sottolineare l'importanza rivestita dai giochi Rockstar come Red Dead Redemption e GTA, osservando come il grande successo di questi titoli fornisca un contributo significativo alla diffusione delle console e alla crescita generale del mercato.

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è atteso per la primavera del 2018 su PS4 e Xbox One.