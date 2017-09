Earth Defence Force 5 uscirà il 7 Dicembre in Giappone

In occasione della conferenza PlayStation ospitata al Tokyo Game Show 2017,ha annunciato cheuscirà il 7 dicembre in Giappone su. Si attendono ulteriori dettagli per quanto riguarda la pubblicazione in Occidente.

Annunciato durante il Tokyo Game Show 2016, Earth Defence Force 5 è il nuovo capitolo dello sparatutto in terza persona pubblicato da D3 Publisher. Adesso abbiamo la conferma che il gioco uscirà in Giappone su PlayStation 4 il 7 dicembre, ma al momento non è stato diffuso nessun dettaglio riguardo a un'eventuale pubblicazione in Europa e Nord America.

Per saperne di più su Earth Defence Force 5, potete guardare questo video gameplay di 80 minuti.