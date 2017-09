Earth Defence Force: Iron Rain annunciato per PlayStation 4

A sorpresa, in occasione del Tokyo Game Show 2017 è stato annunciato un nuovo capitolo della saga di. Intitolato, il gioco è previsto in uscita sunel corso del 2018 in Giappone.

Come potete vedere nel trailer di annuncio riportato in cima alla notizia, Earth Defence Force: Iron Rain vede l'introduzione di nuovi nemici e nuovi veicoli pesanti, con Ryu Oyama a curare il design delle creature e il compositore della serie di Resident Evil Takashi Niigaki dietro il theme tune "Iron Rain: nozomi".

Earth Defence Force: Iron Rain è previsto in Giappone su PlayStation 4 nel corso del 2018, al momento non è stato diffuso nessun dettaglio riguardo a una possibile pubblicazione in Occidente. Ricordiamo che durante il Tokyo Game Show 2017 è stata annunciata la data di lancio di Earth Defence Force 5.