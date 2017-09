Il publisher D3 ha annunciato, spin-off diin arrivo durante l'autunno su PlayStation 4, esclusivamente in formato digitale.

Earth Defense Force 4.1: Wing Diver The Shooter sarà uno sparatutto a scorrimento con decine di stage da superare e oltre 60 armi personalizzabili. Gli sviluppatori promettono azione frenetica con oltre 100 nemici in contemporanea su schermo, al momento non ci sono però ulteriori dettagli su trama e gameplay.

Nessuna conferma riguardo l'eventuale attivo di Earth Defense Force 4.1: Wing Diver The Shooter in Occidente.