Earthlock Festival of Magic disponibile da oggi in versione retail

La versione pacchettizzata del gioco di ruolo e avventuraè disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, inoltre il titolo è ora disponibile anche versione digitale sul PlayStation Store.

Earthlock Festival of Magic è una versione occidentale dei classici JRPG a turni. Quella che inizia come una semplice ricerca per il cacciatore di tesori Amon, si trasforma in una straordinaria avventura, in cui alcuni improbabili eroi uniranno le proprie forze per salvare Umbra, uno splendido ma spietato mondo che ha misteriosamente smesso di ruotare migliaia di cicli fa. Per la scelta dell’immagine della confezione di Earthlock, Soedesco si è affidata alla community. Gli appassionati hanno così avuto la possibilità di decidere quale immagine preferivano tra le tue disponibili. Alla fine ha trionfato la copertina Hollow Knight con un ampio numero di voti.