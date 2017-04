Earthlock: Festival of Magic uscirà presto su Wii U; in arrivo anche su Switch?

Earthlock: Festival of Magic, gioco di ruolo di SnowCastle Games nato su Kickstarter, arriverà anche su Wii U, proprio come promesso ai finanziatori del progetto. Il titolo, già pubblicato su Xbox One, PC e PlayStation 4, era previsto anche per la home console di Nintendo, ma a oggi, i backers non hanno ancora potuto mettere le mani su quella versione.

I finanziatori per la versione Wii U iniziavano a temere la sua cancellazione, proprio come accaduto per altri giochi. A questo proposito, SnowVastle Games ha voluto sciogliere ogni dubbio, confermando che la versione per la console del "paddone" è ancora in via di sviluppo.

"Vorrei rassicurare tutti dicendo che siamo ancora al lavoro sulla versione per Wii U", recita l'update pubblicato sulla pagina Kickstarter.

"Nel mese di gennaio abbiamo passato il primo test di ottimizzazione, e speravamo di poter pubblicare il gioco nei mesi seguenti. Sfortunatamente, durante il successivo processo di certificazione della qualità, abbiamo realizzato di aver bisogno di più tempo".

Lo sviluppatore ha anche parlato di una possibile versione per la nuova ibrida di Nintendo, senza però annunciarne l'ufficialità:

"Molti dei nostri backer Wii U ci hanno chiesto di avere l'opzione di poter scambiare la propria copia con una per Nintendo Switch. In caso Earthlock: Festival of Magic venisse pubblicato su Switch, abbiamo deciso che i backer Wii U riceveranno entrambe le versioni, perciò godetevi la vostra copia per Wii U non appena sarà disponibile".