Recentemente i ragazzi dihanno presentato tramite una serie di screenshot una nuova location di, sparatutto online che fonde le meccaniche tipiche dei giochi di ruolo, degli MMO e degli strategici.

In questa ambientazione inedita, chiamata The Shoreline, sono presenti un villaggio abbandonato, alloggi moderni, una stazione di rifornimento, una stazione radio base, campi coltivati e una centrale elettrica. Potete osservare la location nella galleria che trovate alla fine di questa notizia. Cosa ne pensate? Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Escape from Tarkov è in sviluppo esclusivamente su PC ed è al momento privo di una finestra di lancio.