Dopo la conferma dell'arrivo diin Europa,hanno presentato al pubblico la boxart ufficiale europea del gioco, che risulta essere molto diversa da quella riservata al Giappone.

In calce alla notizia abbiamo riportato l'immagine della cover europea di Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy. Come potete notare, risulta possedere colori più scuri e un'aria più misteriosa rispetto alla boxart giapponese.

Ricordiamo che Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy sarà disponibile nel nostro paese a partire dal prossimo 6 ottobre, sulla famiglia di console portatili 3DS.