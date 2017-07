Ecco le classifiche dei giochi più venduti nella prima metà del 2017 in Europa

ha quest'oggi pubblicato le top-3 dei giochi più venduti su console e PC in vari Paesi europei. In Italia il gradino più alto del podio è occupato da, seguito da Horizon Zero Dawn

Come possiamo osservare nell'immagine in calce, il calcistico di Electronic Arts e Grand Theft Auto 5 sono stati due dei titoli più gettonati degli ultimi mesi. Ottimi risultati anche per The Legend of Zelda: Breath of the Wild -che si aggiudica il primo posto in Francia, Norvegia e Svezia- e per Horizon Zero Dawn, che compare nella maggior parte delle classifiche. Fra le altre produzioni che hanno riscosso un buon successo di pubblico troviamo Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands e Overwatch.