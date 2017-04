Ecco come miglioreranno i giochi Xbox One e Xbox 360 su Project Scorpio

Oltre ad aver rivelato le, e ad aver confermato la presenza di unpiù efficiente, Digital Foundry ci spiega anche i modi in cuimigliorerà le prestazioni e la qualità grafica dei titoli Xbox 360 e Xbox One.

Come spiegato nel video che trovate in cima alla notizia, abbiamo essenzialmente cinque aspetti in cui i giochi miglioreranno sulla nuova console Microsoft:

Frame Rate e fluidità : a meno che non arrivi una patch degli sviluppatori stessi, il framerate dei giochi non passerà automaticamente dai 30fps ai 60fps. GPU e CPU della console, tuttavia, saranno sfruttatate per ottenere delle performance ottimali e assolutamente stabili, così da raggiungere davvero il framerate target (30 o 60) che magari su Xbox One faceva fatica a raggiungere. In aggiunta, la GPU sarà in grado di risolvere i fastidiosi problemi di scree tearing presenti, in determinati casi, sulle altre console Microsoft.

Infine tutti i giochi che utilizzano su Xbox One una risoluzione dinamica, saranno in grado di girare su Scorpio alla risoluzione massima supportata dalla rinnovata potenza della GPU

: grazie a Project Scorpio i caricamenti in-game saranno decisamente inferiori, andando a risolvere un problema diffuso con diversi giochi della generazione corrente. Cattura video e screenshot: grazie al sistema di codificazione HEVC sarà possibile cattuare sequenze di gioco fino ai 4K e 60fps e salvare screenshot senza perdita di qualità grafica.

Rimanete sulle nostre pagine per tutti gli aggiornamenti. Xbox Scorpio arriverà sul mercato entro la fine del 2017; Microsoft presenterà nuovamente la console al prossimo E3 di Los Angeles.