Ecco come sarebbe l'originale Resident Evil giocato in prima persona

Dopo il cambio di prospettiva proposto da, un modder ha deciso di modificare la telecamera disu PC, permettendoci di giocarlo con la visuale in prima persona. A fondo pagina vi abbiamo riportato una breve sequenza di gameplay dimostrativa.

La mod non è ancora stata rilasciata ufficialmente, visto che ci sarebbero alcuni dettagli da perfezionare come le animazioni delle braccia e i movimenti. In ogni caso, il video proposto in calce alla notizia rende l'idea di come sarebbe giocare il primo capitolo di Resident Evil in prima persona, una curiosità alimentata dal cambio di prospettiva operato dall'ultimo capitolo della saga. Con l'occasione vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è stata pubblicata la recensione di Resident Evil 7.