Ecco come sarebbe Nathan Drake se fosse un'icona di FIFA 18 Ultimate Team

Con un simpatico post pubblicato sulla propria pagina Twitter,ha voluto omaggiare il protagonista diNathan Drake, immaginandolo come un'icona leggendaria di

Esattamente come le leggende calcistiche ritratte in FIFA 18 Ultimate Team, anche a Nathan Drake sono state dedicate tre carte immortalate in altrettanti periodi della "carriera". Come potete vedere nel tweet riportato a fondo pagina, ci sono tre versioni di Drake provenienti rispettivamente da Uncharted, Uncharted 2 e Uncharted 4, ognuna caratterizzato da un insieme specifico di parametri.

Teniamo a precisare che queste carte non verranno inserite realmente in FIFA 18 Ultimate Team, dal momento che si tratta di semplici artwork ideati da PlayStation 4 UK. Per tutte le altre novità vi ricordiamo di dare un'occhiata alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.