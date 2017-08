Annunciati i contenuti della beta di Call of Duty WWII

ha quest'oggi condiviso alcune interessanti informazioni sui contenuti della beta di Call of Duty WWII , che sarà disponibile dal 25 al 28 agosto su PlayStation 4 e dal primo al 4 settembre su PS4 e Xbox One.

La software house ha affermato che in queste versioni di prova saranno disponibili "almeno tre" mappe multiplayer, quelle per il momento confermate sono Pointe Du Hoc, Foresta delle Ardenne e Gibilterra. Le modalità incluse saranno Team Deathmatch, Domination, Hardpoint e Guerra, la nuova esperienza con una storia a sé stante che catapulterà i giocatori nelle più note battaglie della Seconda Guerra Mondiale. I partecipanti alla beta avranno inoltre l'opportunità di provare le Divisioni Infantry, Airborne, Armored, Mountain ed Expeditionary, tuttavia, la progressione sarà limitata e sarà possibile accedere solamente a una parte delle armi e degli altri contenuti sbloccabili. Headquarters, ovvero lo spazio sociale di Call of Duty WWII, non sarà presente all'interno della beta.