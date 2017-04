Ecco il filmato di apertura di Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia

è adesso disponibile in Giappone e su Youtube cominciano ad affiorare i primi filmati del gioco. Qualche ora fa un utente ha pubblicato la sequenza d'apertura, che potete osservare in apertura di news.

Il video (della durata di circa quattro minuti) è ovviamente in giapponese, ma fortunatamente non presenta una gran quantità di dialoghi e dà una prima infarinatura della storia. Se volete evitare qualsiasi tipo di spoiler, vi sconsigliamo la visione. Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia debutterà in Europa il prossimo 19 maggio esclusivamente su Nintendo 3DS, in edizione Standard e Collector's. Lo stesso giorno saranno lanciati anche gli Amiibo dei protagonisti, Alm e Celica.