Ecco i giochi più scaricati dal PS Store nel 2016: in cima c'è Rocket League

Di recente,ha pubblicato tramite un post sul PlayStation Blog la classifica dei giochi più scaricati dal PlayStation Store nel 2016 in USA e EU: in entrambi i casi, troviamo in testa, titolo diche, pur essendo uscito nel 2015, è riuscito a primeggiare sui giochi che hanno invece debuttato nell'anno appena passato.

Tra gli altri titoli PS4 maggiormente scaricati troviamo i nomi di: Minecraft: PlayStation 4 Edition, Call of Duty: Infinite Warfare, Tom Clancy’s The Division, Grand Theft Auto V, Overwatch: Origins Edition, Battlefield 4, No Man’s Sky, FIFA 17.

Sul fronte Sony, la grande novità di quest'anno è stata PlayStation VR, oltre a PlayStation 4 Pro. Fra i titoli più scaricati per il visore del colosso nipponico abbiamo: Job Simulator, Batman: Arkham VR, Until Dawn: Rush of Blood, PlayStation VR Worlds, Keep Talking and Nobody Explodes, Here they Lie.

I contenuti aggiuntivi, invece, sono quasi totalmente appannaggio di Call of Duty: Black Ops III, che condivide alcuni posti in classifica con The Elder Scrolls Online, Destiny, Rocket League e Star Wars: Battlefront.

Per consultare le classifiche nella loro interezza, comprese quelle di PlayStation Vita, PlayStation 3 e PlayStation Classics, vi rimandiamo al seguente indirizzo.