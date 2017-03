Ecco le novità per Microsoft dalla Game Developers Conference 2017

Si è da poco concluso l’incontro Microsoft alla Game Developers Conference, dove Chris Charla, Director di ID@Xbox, ha annunciato diverse novità, tra cui numerose opportunità in arrivo per sviluppatori e giocatori.

Microsoft ha annunciato Xbox Live Creators Program, che permetterà a tutti gli appassioni di pubblicare facilmente giochi Xbox Live-enabled su Xbox One e PC Windows 10. Con il Creators Program chiunque può integrare il sign-in Xbox Live e le social feature al proprio gioco UWP, per poi pubblicare il titolo su Xbox One e Windows 10. Il programma funziona con le normalissime console Xbox One, così gli sviluppatori non avranno bisogno di dev kits per iniziare. Chris Charla ha incoraggiato i developer a scaricare e utilizzare Xbox Live Creators SDK, disponibile a questo indirizzo.

Ieri, Microsoft ha annunciato Xbox Game Pass, il nuovo servizio di abbonamento che offre accesso illimitato a più di 100 giochi Xbox One e titoli retrocompatibili Xbox 360 su Xbox One al prezzo di €9,99 al mese. Prima che il nuovo servizio arrivi a tutta la community a fine primavera, Microsoft ha avviato una prima fase di test di Xbox Game Pass su alcuni membri del Xbox Insider Program con un numero limitato di titoli.

Non è mancata l’occasione per parlare di Xbox Play Anywhere, e di come il programma supporti già 10 titoli, con ulteriori 16 giochi annunciati ed in arrivo, tra cui titoli ID@Xbox presentati questa settimana alla GDC, come Full Metal Furies, Ooblets, Snake Pass e RUINER.

Infine, Brandon Bay della Microsoft Reality Team ha annunciato che la Development Edition del visore Windows Mixed Reaity di Acer inizierà ad essere distribuito agli sviluppatori questo mese.