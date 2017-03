Ecco perchè 1-2-Switch non è stato stato preinstallato nella memoria di sistema

Sono tanti i giocatori che si chiedono come mainon abbia propostocome software preinstallato nel sistema operativo della sua nuova console. I minigiochi inclusi si prestano bene a mostrare le potenzialità dei Joy-Con e per questo molti avrebbero preferito trovare il gioco preinstallato al momento dell'acquisto di Switch.

Per quale motivo Nintendo ha optato per la vendita separata del gioco? La risposta arriva da Kouichi Kawamoto, produttore di 1-2-Switch: "Installarlo sulla console avrebbe ridotto lo spazio a disposizione degli utenti e i costi del gioco avrebbero pesato sul prezzo finale di Switch. Per questo non lo abbiamo neanche incluso in bundle. Inoltre, molti dei minigiochi di 1-2-Switch sono pensati per due giocatori, se lo avessimo preinstallato nell'OS, i giocatori solitari non lo avrebbero avviato neanche una volta."

Siete d'accordo con questa scelta?