Ecco perchè Link non indossa il cappello verde in Zelda Breath of the Wild

(Art Director di) ha svelato recentemente i motivi che lo hanno spinto a non far indossare l'iconico cappello verde a Link nel nuovo episodio della serie, ora disponibile su Switch e Wii U.

Queste le parole di Takizawa: "Con l'aumentare del realismo e del livello di fedeltà grafica dei moderni giochi, è diventato davvero difficile rappresentare il cappello di Link in maniera efficace. In Twilight Princess, lo avevo reso molto lungo per fare in modo che si piegasse in base al vento mentre in Skyward Sword il cappello è tornato ad avere dimensioni contenute mentre in Breath of the Wild abbiamo scelto di rimuoverlo. Ormai abbiamo raggiunto il limite e non potevamo renderlo in maniera migliore su schermo."

Cosa ne pensate di questa scelta? Il cappello verde di Link è certamente uno degli oggetti più iconici della saga ma fortunatamente la community non sembra essersi lamentata troppo per questa mancanza.