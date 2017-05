Ecco perchè Minecraft per Switch gira a 720p in modalità casalinga e portatile

è stato pubblicato la scorsa settimana sulla nuova console, ricevendo in linea generale recensioni positive, anche se non sono mancate critiche al comparto grafico: il gioco gira a 720p sia in modalità dock che portatile, una precisa scelta che gli sviluppatori hanno voluto chiarire sulle pagine del TIME.

Ecco le parole di Microsoft e Mojang a riguardo: "Microsoft chiarisce che Minecraft Switch Edition ha una risoluzione pari a 720p non per limiti hardware, bensì per una scelta ben precisa, ovvero evitare problemi al gameplay passando dai 720p ai 1080p quando si collega o scollega la console dalla dock. E' possibile, ma tuttavia non confermato, che il gioco possa raggiungere i 1080p in modalità casalinga con un futuro aggiornamento."

Cosa ne pensate di questa dichiarazione? Minecraft Switch Edition è ora disponibile su Nintendo eShop al prezzo di 29,99 euro.