Ecco perchè i personaggi di Resident Evil 7 hanno una bella dentatura

Probabilmente lo avrete notato: tutti i personaggi dihanno una dentatura praticamente perfetta, nonostante l'aspetto raccapricciante che li contraddistingue. La questione è stata notata anche dai redattori di Kotaku, che hanno voluto indagare sui motivi di tale decisione e per questo hanno contattato

Una risposta arriva dal produttore Masachika Kawata, il quale ha rivelato che il merito dei "denti sanissimi" è da ricercare in una nuova tecnica di motion capture utilizzata per le scansioni, la quale ha permesso di ottenere una resa dettagliatissima delle dentature degli attori, evidentemente più che perfette. In molti si chiedono se questo particolare possa stonare con l'atmosfera di Resident Evil VII ma il producer non è sembrato particolarmente preoccupato a riguardo.