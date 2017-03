Ecco perchè la versione Switch di RIME costerà più delle altre

Nella giornata di ieri,ha annunciato chearriverà su PC, Xbox One e PlayStation 4 il 26 maggio mentre l'edizionesarà pubblicata durante l'estate. Quest'ultima inoltre avrà un prezzo leggermente più elvato: 44,99 euro contro i 34,99 euro delle altre piattaforme.

Gematsu ha chiesto spiegazioni al publisher, il quale ha risposto con queste parole: "Decidiamo i prezzi dei nostri prodotti basandoci sui costi di sviluppo, pubblicazione e distribuzione richiesti per ogni singola piattaforma."

Grey Box ha rivelato che l'edizione per Switch di RIME non includerà contenuti bonus rispetto alle altre ma potrà essere giocata ovviamente sia in modalità TV che in versione portatile. L'utilizzo di altre caratteristiche specifiche della nuova console Nintendo non è stato confermato.