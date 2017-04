Ecco le prime immagini (in bassa risoluzione) di Call of Duty WW2

In attesa che il prossimo 26 aprilepossano rivelare maggiori dettagli sul gioco, sul sito ufficiale disono già emerse alcune immagini tratte dal nuovo capitolo della serie sparatutto.

Per quanto gli screenshot non siano in alta risoluzione, risulta comunque interessante osservare il radicale cambio stilistico adottato dalla serie, dovuto alla reintroduzione di armi e divise risalenti alla Seconda Guerra Mondiale; elementi nettamente distaccati dal concept futuristico alla base dei più recenti capitoli. Le immagini sono state avvistate da alcuni utenti che hanno effettuato accesso sul sito ufficiale del gioco, a cui potete collegarvi tramite questo link.

In attesa del reveal fissato al 26 aprile, è emerso in giornata un leak che sembrerebbe anticipare numerosi dettagli sulla campagna del titolo, sulla modalità co-op e su una Closed Beta riservata ai giocatori che effettueranno il pre-order.