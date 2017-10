Ecco Projection: First Light, un platform che vi porta in un mondo di ombre

Oggi, lo sviluppatoree il publisherhanno annunciato l'arrivo disu, in concomitanza con la già programmata versione per

Projection: First Light narra le avventure di Greta, una ragazza che vive in un mitologico mondo fatto di ombre e marionette. Ella, con l'aiuto di eroi provenienti dalle culture visitate, s'imbarcherà in un viaggio di auto-illuminazione.

Il titolo sarà caratterizzato da immagini suggestive e musiche eteree, riprodotte per l'occasione con l'ausilio di antichi strumenti. I giocatori saranno trasportati in un'avventura che attraverserà Indonesia, Cina, Turchia, Grecia e l'Inghilterra del diciannovesimo secolo. All'inizio del suo viaggio, Greta prenderà il controllo di una sorgente luminosa e imparerà ad utilizzare le sue abilità. Per realizzare il gioco, il team di sviluppo si è affidato ai consigli di Richard Bradshaw, un rinomato burattinaio australiano che ha aiutato Shadowplay Studios a meglio comprendere la storia dietro questa antica arte.

Al momento, Projection: First Light non dispone ancora di una data d'uscita ufficiale, ma la finestra di lancio è stata confermata per il secondo trimestre 2018.