Ecco quale potrebbe essere l'aspetto del nuovo Borderlands

Ormai sappiamo da un bel po' che un nuovo capitolo diè in lavorazione, tuttavia, non abbiamo avuto ancora l'occasione di vedere quale sia il suo aspetto. Adesso possiamo cominciare a farcene un'idea.

Nel corso della Game Developers Conference 2017, infatti, Randy Pitchford, CEO di Gearbox Software, ha mostrato alcune immagini dimostrative delle tecnologie che saranno utilizzate nei progetti futuri. Il dirigente ha specificato che non si tratta del gioco in sé, ma semplicemente di asset nello stile di Borderlands. Il materiale mostrato, d'altro canto, sembra piuttosto rifinito, ed è probabile che parte di esso sia impiegato nel nuovo capitolo della serie. Trovate le immagini condivise nel corso del panel (e catturate da Gematsu) nella galleria in calce alla notizia. Segnaliamo che in alcune di queste potrebbero essere disattivati alcuni effetti di illuminazione.