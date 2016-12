Ecco quali sono i giochi più attesi dagli sviluppatori per il 2017

Il 2016 volge ormai al termine e, dopo aver tirato le somme di quanto successo negli ultimi 12 mesi, è tempo di guardare al futuro. GamesIndustry.biz ha intervistato un folto numero di sviluppatori particolarmente significativi nell'industria, chiedendo loro di individuare il, e di specificare

Fra i volti più importanti che hanno espresso il loro parere in merito, c'è quello di Hideo Kojima: l'ideatore della saga di Metal Gear e del più recente Death Strading, ha così dichiarato: "il 2016 è stato l'anno della realtà virtuale. La cultura in termini di visione dello schermo non cambiava da 120 anni, quindi penso che la VR cambierà sensibilmente l'intrattenimento, le nostre vite giornaliere, l'educazione, la cultura, e così via. Non penso che questo riguardi solo i giochi. Guardando oltre, il mio gioco più atteso per il 2017 è Red Dead Redemption 2. Il film che attendo di più è invece Blade Runner 2049".

Peter Molyneux, conosciuto soprattutto per i capitoli di Fable, si è chiaramente espresso in termini dispiaciuti per quanto riguarda la chiusura di Lionhead studios, team che lui stesso fondò nel 1997: "Ovviamente è stato sconvolgente, non solo perché conosco le tante persone talentuose che ci lavoravano, ma anche perché ora c'è uno studio in meno al lavoro su titoli tripla A unici e originali. Nel 2017 - forse - vedremo Half Life 3. Gabe (Newell) ha lasciato intendere che Valve è al lavoro su un nuovo episodio. Spero anche che arrivi un titolo AAA dedicato alla realtà virtuale che giustifichi l'attenzione che questa ha ricevuto".

Anche Cliff Bleszinski, ora CEO di Boss Key Productions, ha detto la sua: "il mio punto più alto nel 2016 è l'aver notato che questa industria è ancora in continuo mutamento, ancora una volta in un modo imprevedibile, di nuovo. I giochi AAA sono in una strana situazione, i download digital sono più numerosi che mai, e la VR si fa piano piano strada nelle nostre vite. Per il 2017 voglio che la VR vada più spinta. Ultimamente mi dedico molto ai titoli indie su Steam e ai giochi VR, quindi sì avrà la mia attenzione, insieme alla realtà aumentata".

