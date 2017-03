Ecco quali sono i giochi più venduti in versione digitale in Giappone a febbraio

L'ultimo numero di Famitsu include la classifica dei giochi più venduti in versione digitale in Giappone durante il mese di febbraio, grazie alla quale possiamo farci un'idea ancora più completa dell'andamento del mercato videoludico nipponico e dei risultati ottenuti da giochi come

Grazie a una speciale promozione, Assassin’s Creed Unity e Assassin’s Creed 4: Black Flag si sono aggiudicati rispettivamente il primo e il secondo posto: per celebrare il debutto del franchise nelle sale cinematografiche, infatti, per un certo periodo è stato possibile acquistare i due titoli per soli 100 yen (circa 83 centesimi di euro). Di seguito trovate la classifica completa:

Assassin’s Creed Unity (PS4) – 133,943 Assassin’s Creed 4: Black Flag (PS4) – 126,689 Let it Die (PS4) – 63,675 NiOh (PS4) – 43,724 NieR: Automata (PS4) – 38,180 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (PS4) – 23,645 Super Robot Wars V (PS4) – 17,904 For Honor (PS4) – 14,627 Super Robot wars V (PS Vita) – 10,851 Dragon Quest Monster Joker 3 Professional (3DS) – 8,776

Let it Die, il titolo free-to-play di Grashopper Manufacture si aggiudica il terzo posto, seguito da Nioh, Nier Automata e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. For Honor deve accontentarsi dell'ottavo posto, preceduto da Super Robot Wars V (PS4). Chiudono la classifica la versione PS Vita di Super Robot Wars e Dragon Quest Monster Joker 3 Professional.