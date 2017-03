Come vi abbiamo riferito sulle nostre pagine, oggiha reso disponibileper tutti i possessori di PlayStation 4 e Xbox One. Per celebrare l'arrivo dello spin-off bidimensionale, è stato pubblicato il suo trailer di lancio.

Inizialmente compreso nei bonus pre-order di Gamestop, il contenuto è ora scaricabile gratuitamente sia sul PlayStation Store, sia sull'Xbox Store.

Il gioco si presenta come un hack 'n' slash con grafica bidimensionale, e narra della storia raccontata dal Re Regis (qui protagonista) al suo giovane figlio Noctis.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Final Fantasy XV e il suo spin-off A King's Tale: Final Fantasy XV sono entrambi disponibili su PlayStation 4 e Xbox One.