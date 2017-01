Ecco il trailer di lancio di Danganronpa V3

ha pubblicato oggi un trailer di lancio in vista dell'uscita di, prevista per domani in Giappone, su PS4 e PS Vita. Il filmato presenta il gioco, le sue ambientazioni e atmosfere ed i personaggi di questo nuovo capitolo.

Potete trovare il trailer di lancio riportato in apertura. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Danganronpa V3: Killing Harmony arriverà anche in Europa e in Nord America nel corso di quest'anno, e verrà pubblicato da NIS America. Al momento, però, il publisher non ha ancora comunicato una data ufficiale.