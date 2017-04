Ecco il trailer di lancio di Shiness: The Lightning Kingdom

In occasione del lancio di, avvenuto oggi, il publishere il team di sviluppo indipendentehanno deciso di pubblicare un apposito trailer di lancio dedicato a questo action RPG, disponibile per PS4, Xbox One e PC.

Il trailer, che potete trovare riportato in apertura, ha una durata di circa un minuto e ci permette di dare un primo sguardo ai caratteristici personaggi del gioco, le ambientazioni, i colori vivaci e le atmosfere fantasy che lo contraddistinguono.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Shiness è disponibile da ora esclusivamente in formato digitale al prezzo di 29,99 euro nei formati sopracitati.