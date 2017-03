Ecco il trailer di lancio di Toukiden 2

In occasione dell'uscita diin Nord America,ha pubblicato un trailer di lancio per il gioco in lingua inglese, che presenta il titolo con le sue atmosfere e meccaniche, mostrando anche scene di gameplay e abilità dei personaggi in battaglia.

Lasciandovi alla visione del filmato, che potete trovare in apertura, ricordiamo che Toukiden 2 sarà disponibile in Europa a partire da questo venerdì, 24 marzo, su PS4, PS Vita e PC. Quest'ultima versione sarà acquistabile esclusivamente in formato digitale, tramite Steam.

Se volete conoscere qualche dettaglio in più su Toukiden 2 e le sue meccaniche, vi rimandiamo alla nostra recensione del gioco.