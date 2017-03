Ecco un trailer "onesto" per The Legend of Zelda Breath of the Wild

I ragazzi del noto canale YouTube Smosh Games hanno pubblicato un nuovo video della divertente serie Honest Game Trailer. Questa volta il protagonista è The Legend of Zelda: Breath of the Wild, disponibile per Nintendo Switch e Wii U.

L'ironico trailer spazia su molteplici aspetti del titolo, come l'elevata difficoltà rispetto ai capitoli precedenti e la non linearità dell'avventura, paragonando la tavoletta Sheikah ad un magico telefonino Android. Il video non risparmia nemmeno Nintendo Switch, mettendo in evidenza i problemi riscontrati da alcuni utenti.

Sebbene la serie sia nota per le suo aspetto esageratamente critico, nemmeno Honest Game Trailer ha potuto esimersi dal definire The Legend of Zelda: Breath of the Wild come uno degli Zelda più belli mai creati. Per saperne di più sulla nuova avventura di Link, vi invitiamo a consultare la nostra recensione.