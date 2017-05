ha pubblicato il trailer per la versionedi, disponibile a partire dal prossimo 15 giugno, mostrandoci tutti i contenuti inclusi nel gioco e alcune scene di gameplay. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Sulla piattaforma Valve, inoltre, sono stati rilasciati i requisiti minimi e consigliati, che trovate a questa pagina. Gli utenti potranno provare il gioco con mano grazie a una closed beta prevista prima dell'uscita. The King of Fighters XIV sarà disponibile su PC in due versioni: Steam Edition e Steam Edition Deluxe Pack. La prima comprende due costumi in regalo, mentre la seconda include dieci skin, quattro lottatori aggiuntivi, l'artbook digitale e la colonna sonora.