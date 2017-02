Ecco una prima lista dei giochi e dei publisher che supporteranno Xbox Game Pass

Come vi abbiamo riferito poche ore fa,ha annunciato l'arrivo di Xbox Game Pass , un nuovo ed interessante servizio per Xbox One. Tramite una sottoscrizione ad un abbonamento mensile (9,99 euro al mese) si otterrà accesso a più di 100 titoli dei cataloghi Xbox One e Xbox 360.

Sebbene non si abbia ancora la certezza dell'intera lista dei giochi e dei publisher che prenderanno parte all'iniziativa quando sarà lanciata definitivamente in primavera, abbiamo già una elenco preliminare grazie all'Alpha test disponibile per i membri Insider selezionati.

I publisher che supporteranno con certezza Xbox Game Pass sono i seguenti:

2K

505 Games

BANDAI NAMCO Entertainment

Capcom

Codemasters

Deep Silver

Focus Home Interactive

SEGA

SNK CORPORATION

THQ Nordic GmbH

Warner Bros. Interactive Entertainment

Microsoft Studios

Fra i giochi già presenti nell'Alpha test troviamo:

A Kingdom for Keflings

Banjo-Kazooie

Comic Jumper

Dark Void

Defense

Grid 2

Gears of War Judgement

Gears of War Ultimate Edition

Halo: Spartan Assault

Hexic 2 Jetpac Refuelled

Kameo

Max: The Curse of Brotherhood

Monday Night Combat

Ms. Splosion Man

OF: Dragon Rising

Perfect Dark Zero

Sacred 3

Sam & Max Beyond Time

Sunset Overdrive

The Maw

Viva Pinata

Halo 5

Saints Row 4

Mad Max

NBA 2K16

Lego Batman

Mega Man Legacy Collection

Terraria

Payday 2

Fable 3

Tekken Tag Tournament 2

Microsoft aggiornerà costantemente il catalogo del servizio; i titoli non saranno giocabili via streaming, bensì bisognerà scaricarli sull'hard disk della propria console. Grazie all'abbonamento attivo, gli utenti potranno inoltre beneficiare del 20% di sconto sui giochi completi e del 10% sui DLC, almeno finché questi rimarranno compresi nel servizio. Infine, i giochi e i contenuti scaricabili ottenuti tramite Xbox Game Pass rimarranno fruibili solo fino a quando la vostra sottoscrizione rimarrà attiva. Maggiori informazioni possono essere reperiti sul sito ufficiale del servizio.