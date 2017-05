Ecco la visione dietro Call of Duty WWII nel nuovo diario degli sviluppatori

hanno pubblicato un nuovo diario degli sviluppatori per, mostrandoci alcuni dettagli dietro lo sviluppo del gioco. Con l'occasione possiamo dare un rapido sguardo a qualche scena in-game: il video è stato riportato in cima alla notizia.

Il filmato contiene diverse scene di gioco e qualche schermata in cui possiamo vedere alcuni modelli 3D realizzati dagli sviluppatori. Negli ultimi giorni sono emerse molte informazioni su Call of Duty WWII: il Creative Director ha parlato della campagna in singolo (dove la storia sarà concentrata sui personaggi), mentre il co-fondatore di Sledgehammer Games ha confermato l'inclusione dei personaggi femminili nel comparti multiplayer. Ricordiamo che Call of Duty WWII uscirà il prossimo 3 Novembre su PC, PS4 e Xbox One.