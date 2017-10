ECHO: annunciata la data d'uscita della versione PS4 con un nuovo trailer

ha annunciato la data d'uscita diper Playstation 4, titolo già disponibile all'acquisto dal mese scorso su Personal Computer via Steam.

L'interessante titolo stealth in terza persona arriverà sulla console ammiraglia di Sony domani 11 ottobre 2017. I giocatori impersoneranno En, una donna che ha trascorso diversi secoli in stasi viaggiando verso un misterioso mondo chiamato Palace, privo di civilizzazione da eoni e in attesa del primo occupante umano.

Al suo arrivo, rimarrà ammaliata dalla sua bellezza, ma ben presto sarà costretta ad affrontare una terribile minaccia che copia ogni sua strategia per usarla contro di lei. Il gameplay, un misto tra elementi action e meccaniche stealth, è stato apprezzato molto dalla comunità dei videogiocatori, che hanno premiato il titolo con numerose recensioni positive. Tra le caratteristiche di ECHO maggiormente apprezzate, vi sono l'intelligenza artificiale nemica, l'ottima caratterizzazione dell'universo di gioco e le interessanti meccaniche stealth proposte.

Contestualmente all'annuncio, gli sviluppatori di Ultra Ultra hanno condiviso un nuovo trailer, che potete ammirare in cima alla notizia. Le immagini mostrate nel filmato sono state catturate da una PlayStation 4 ed offrono un'anticipazione dell'interessante storia e delle sfide che i giocatori saranno chiamati ad affrontare.

ECHO è già disponibile su PC via Steam, acquistabile al prezzo di 22,99 euro