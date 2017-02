Ed Boon parla del possibile crossover tra Mortal Kombat e Street Fighter

In un’intervista rilasciata a IGN USA, Ed Boon è stato interrogato sulla possibilità di un futuro crossover tra Mortal Kombat e Street Fighter, dichiarando che se Capcom avanzasse una proposta simile dovrebbe prenderla in considerazione.

“Parte di me vorrebbe vedere un sogno realizzarsi, ma un’altra ancora è consapevole che il progetto non saprebbe soddisfare tutti”, ha precisato Boon. Il co-creatore della serie Mortal Kombat ha spiegato che lo sviluppo di un crossover tra i due picchiaduro risulterebbe difficile per diversi motivi: dalla velocità d’azione alle meccaniche di base. A sostegno della sua tesi ha citato Street Fighter X Tekken, sottolineando come nell’incontro di due brand una delle licenze debba scendere a compromessi.

Ciononostante, quando gli è stato chiesto come risponderebbe ad una chiamata di Capcom riguardo a Mortal Kombat X Street Fighter , Ed Boon ha così risposto: “Dovrei prenderlo in considerazione; Inizierei a fare diverse ricerche per capire quello che i giocatori di Street Fighter vorrebbero vedere in un titoli simile”.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Scorpion e Ryu sfidarsi o ritenete i due titoli non compatibili?