Ed Boon vorrebbe portare Injustice 2 e gli altri giochi NetherReam su Switch

Durante il Brazil Game Show,diè stato intervistato da GameSpot USA e in questa occasione ha dichiarato che sarebbe certamente interessato a portaree gli altri giochi dello studio su Nintendo Switch.

Queste le parole di Ed Boon a riguardo: "Mi piacerebbe portare i giochi di NetherRealm su Switch, assolutamente. Sono interessato, la console però presenta un'architettura hardware molto differente rispetto a Xbox One e PlayStation 4... probabilmente ci servirebbe l'aiuto di un team che abbia esperienza sulla console per poter effettuare un buon porting. Non sarebbe facile ma di fatto, si potrebbe fare un porting di Injustice 2 anche per Atari VCS 2600... tutto è possibile."

Non è la prima volta che Boon fa riferimento a una possibile versione Switch di Injustice 2, al momento però non ci sono conferme di alcun tipo a riguardo.