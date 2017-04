è un picchiaduro perad ambientazione futuristica, in cui il giocatore impersonerà un lottatore composto da piccoli cubetti che dovrà fronteggiare l'avanzata di terribili avversari, anche questi ultimi di forma cubica...

Sviluppato dal team italiano Hypothermic Games, Edge of Guardian è ora disponibile per l'acquisto su Steam al prezzo di 6,99 euro, compatibile esclusiva con il visore per la realtà virtuale di HTC

Edge of Guardian sarà inoltre presente a Svilupparty 2017, la manifestazione che si terrà a Bologna dal 19 al 21 maggio con l'obiettivo di mettere in contatto sviluppatori, produttori, creativi e talenti della scena videoludiva indipendente italiana.