Edge of Eternity entra in fase alpha, pubblicati nuovi screenshot e un trailer

, gioco di ruolo a turni sviluppato da, è adesso entrato ufficialmente in fase alpha. Per celebrare l'occasione, la software house ha pubblicato alcuni screenshot in-game e un nuovo trailer.

Il filmato ci offre un breve incipit sulla storia e ci mostra alcuni dei personaggi, delle ambientazioni e brevi spezzoni di combattimento. Edge of Eternity è in lavorazione per Playstation 4, Xbox One e PC, ma per il momento non presenta una data di uscita. Ricordiamo che il titolo è sviluppato da un piccolo team indie che include anche Yasunori Mitsuda, compositore che si è occupato delle colonne sonore di produzioni del calibro di Chrono Trigger, Xenogears e Xenoblade Chronicles.