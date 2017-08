Nella giornata di oggi sono stati pubblicati i nuovi voti di, storica rivista videoludica britannica, che nel suo ultimo numero ci propone le recensioni di alcuni titoli molto attesi, come Hellblade: Senua's Sacrifice

Il viaggio nella spirale della follia a opera di Ninja Theory non è stato apprezzato dalla redazione del magazine, che lo ha bocciato pesantemente assegnandogli un 4. Valutazioni molto positive, invece, per Splatoon 2 e Pyre, premiati entrambi con un 8 pieno. Tacoma, Aven Colony e The End is Nigh si aggiudicano un 7, mentre Hey! Pikmin e Tiny Trax si fermano alla sufficienza. Cosa ne pensate degli ultimi voti di EDGE?