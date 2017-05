Nella giornata di oggi sono stati pubblicati i voti contenuti nell'ultimo numero di, il noto magazine britannico dedicato ai videogiochi, che questo mese ha recensito titoli come

RIME di Tequila Works è stato premiato con un 9/10, lo stesso voto assegnato a What Remains of Edith Finch. Prey, STRAFE e Puyo Puyo Tetris hanno preso 8/10, mentre a Get Even e The Surge è stata assegnata la valutazione di 6/10. Chiude la lista il primo episodio dei Guardiani della Galassia di Telltale, che con il suo 5/10 non sembra avere convinto la redazione di EDGE.

Cosa ne pensate di questi voti?