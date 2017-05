Editathon il 13 maggio all'Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna

è una maratona di scrittura durante la quale si compie un lavoro di ricerca per modificare o creare da zero una o più pagine di Wikipedia. L'evento in programma il 13 maggio all'si concentrerà sul tema della fantascienza.

L'Archivio metterà a disposizione riviste e libri da consultare e grazie al supporto dei curatori verranno suggerite fonti online da cui attingere per migliorare la qualità del proprio lavoro e per l'occasione verrà effettuato un corso base sull'utilizzo di Wikipedia da parte di membri esperti della community.

L'editathon sarà preceduto da una visita guidata alla Biblioteca Renzo Renzi, la partecipazione all'evento è completamente gratuita, per l'editathon è però necessaria la prenotazione.

Di seguito, il programma della giornata:

10.00-11.15: Visita Biblioteca Renzo Renzi

11.30-12.45: Introduzione a Wikipedia

12.45-14.00: Pausa

14.00-17.00: Editathon (evento su prenotazione)

La prenotazione può essere effettuata su su Eventbrite, i posti disponibili sono limitati. L'appuntamento è fissato per il 13 maggio 2017 presso l'Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna in Via Azzo Gardino 65.