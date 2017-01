Eidos Montreal sta sviluppando un gioco dedicato ai Guardiani della Galassia?

sarebbe attualmente al lavoro su un gioco dedicato ai, un progetto legato all'accordo traannunciato la scorsa settimana. Questo è il rumor riportato oggi da Eurogamer.net.

Secondo la fonte, Square-Enix avrebbe sospeso tutti i piani relativi al futuro di Deus Ex per permettere a Eidos Montreal di lavorare non solo al gioco dei Guardiani della Galassia ma anche al prossimo episodio della serie Tomb Raider, con Crystal Dynamics impegnata al 100% nello sviluppo del gioco degli Avengers (realizzato in collaborazione con lo studio canadese). Al momento, niente di quanto riportato è stato confermato ufficialmente dal publisher, restiamo in attesa di chiarimenti o smentite.