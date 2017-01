Eiji Aonuma non crede che la Realtà Virtuale possa funzionare con Zelda

Durante un'intervista rilasciata a Gameblog , il Producer diha osservato che le avventure di Link non si adattano molto bene alle premesse della Realtà Virtuale, lasciando intendere che nel vicino futuro della saga non ci sarà spazio per la

"Come sapete, una caratteristica fondamentale di Zelda consiste nell'evoluzione di Link, nel vederlo crescere mentre lo controlliamo. In VR non vedresti più Link, finiresti per percepire il mondo di gioco dal tuo punto di vista personale, e non penso che questo sia in sintonia con lo stile di 'Zelda'", osserva il Producer di The Legend of Zelda. Insomma, sembra che la Realtà Virtuale sia molto lontana dall'orizzonte della saga Nintendo, almeno per quanto riguarda il prossimo futuro. Siete d'accordo con le considerazioni di Eiji Aonuma?