Eiji Aonuma parla di The Legend of Zelda e Nintendo Switch in un'intervista

, veterano di Nintendo e produttore di, è stato intervistato di recente da Waypoint, e ha parlato di quanto siano importanti le opinioni dei fan per il team di sviluppo e della durata della batteria di Nintendo Switch.

"Quando delle opinioni sono sulla stessa lunghezza d'onda delle mie, le tengo in considerazione per la creazione di un nuovo capitolo di Zelda. Ascoltandole tutte, però, probabilmente non ne verrebbe fuori un buon gioco. Per questo motivo, dobbiamo seguire la nostra visione e non concentrarci troppo sulle speculazioni", ha spiegato Aonuma, quando gli è stato chiesto quanto siano importanti le aspettative dei fan per il team di sviluppo, aggiungendo che nel futuro potrebbe esserci la possibilità di vedere una versione femminile di Link come protagonista di un prossimo titolo di The Legend of Zelda.

Riguardo alla durata della batteria di Nintendo Switch, il produttore ha affermato che, giocando a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, si appresta intorno alle tre ore. Tuttavia, il gioco possiede un sistema di autosalvataggio frequente che, a sua detta, permette di non perdere troppo progresso.

Ricordiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild sarà disponibile a partire dal prossimo 3 marzo, su Nintendo Switch e WiiU.