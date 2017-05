Eiji Aonuma promette grandi sorprese per il prossimo Zelda

Dopo il grande successo di, sembra che il Producervuole continuare a stimolare le fantasie dei fan: durante un'intervista concessa al magazine Nikkei Trendy, Aonuma ha dichiarato che il prossimo capitolo della saga sorprenderà le aspettative dei giocatori.

"Quella di Zelda è una grande serie che dura da molti anni, non è affatto semplice provare a rivoluzionarla. Inoltre, questo genere di innovazioni tendono a sorprendere gli utenti che hanno giocato ai capitoli precedenti, perchè riescono a superare di un pochino la loro immaginazione. Non è facile rispondere alle aspettative di tutti i fan, ma con Breath of the Wild ho capito che continuare a innovare è importante, quindi vorrei proseguire su questa strada anche per il prossimo capitolo della saga, provando ancora una volta a superare le aspettative dei giocatori.", afferma il Producer di Zelda.

Cosa ne pensate delle parole di Eiji Anouma?