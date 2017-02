Eiji Aonuma prova a imitare Link in due divertenti video

Manca ormai meno di un mese al lancio dell’attesissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild su Wii U e Nintendo Switch, e nemmeno il producer Eiji Aonuma riesce a contenere il suo entusiasmo. In questi due simpatici video condivisi da Nintendo lo vediamo intento a imitare le azioni di Link.

Il primo filmato ritrae Aonuma con un cappotto dal cappuccio simile a quello sfoggiato dall’Eroe del tempo mentre scocca una freccia verso un modellino di un Guardian. La seconda quest intrapresa dal producer lo vede invece imbattersi nella statuetta della Spada suprema della rinascita, inclusa nella Limited Edition del gioco.



The Legend of Zelda Breath of the Wild uscirà il 3 marzo in contemporanea con la nuova console Nintendo Switch, e sarà disponibile anche per Wii U.